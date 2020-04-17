МЧС проверило безопасность храмов перед праздником Пасхи

Сотрудники главного управления МЧС по Петербургу проверили пожарную безопасность в религиозных объектах. Об этом стало известно сегодня, 17 апреля в пресс-службе ведомства.

Прежде всего, работники службы проверили оборудование правильных эвакуационных выходов и наличие огнетушителей. Проверили и знания сотрудников храмов и церквей на предмет пожарной безопасности. Для них проведен дополнительный инструктаж.

На период праздничных пасхальных богослужений, рядом с храмами будет дежурить противопожарные отряды. В случае экстренных ситуаций, они оперативно организуют эвакуацию всех граждан.

Стоит отметить, что, несмотря на праздники, верующим гражданам правительством рекомендовано не посещать храмы. Это связано с активным распространением коронавирусной инфекции. Сейчас лучше оставаться дома.

Помимо этого, в канун Пасхи не будет работать метро и общественный наземный транспорт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургское метро закроется в пасхальную ночь.