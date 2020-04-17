Петербургское метро закроется в пасхальную ночь

Петербургское метро закроется в пасхальную ночь
Метро. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Северной столице в ночь на Пасху метро будет закрыто. Горожанам стоит заранее позаботиться о своем маршруте.

Как сообщили в Telegram-канале петербургской подземки, в ночь на воскресенье, 19 апреля, станции городского метро закроются для входа пассажиров в 22:00.

Напомним, петербургские священнослужители продолжают осуществлять богослужения без прихожан, соблюдая введенные ограничения из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции Covid-19. Так, накануне Казанский кафедральный собор провел прямую трансляцию божественной литургии.

Горожан просят соблюдать режим самоизоляции, использовать средства индивидуальной защиты, а также тщательно мыть руки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области призвал районные администрации региона запретить пасхальные мероприятия.

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