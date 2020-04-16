Казанский собор провел онлайн-трансляцию божественной литургии в Великий Четверг

В Северной столице священнослужители продолжают осуществлять богослужения без прихожан, соблюдая введенные ограничения из-за эпидемии нового вируса Covid-19. Многие нашли альтернативу богослужениям с прихожанами.

Так, Казанский кафедральный собор провел прямую трансляцию божественной литургии в день, когда православные верующие отмечают Великий четверг. Трансляцию все желающие могли посмотреть в режиме онлайн.

Верующие могли застать службу, соблюдая режим самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше 20 миллионов человек посмотрели спектакли Мариинского театра онлайн. Трансляции ведутся на официальном сайте петербургского театра и на страницах Мариинки в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Наибольший интерес у пользователей социальных сетей вызвали постановки русской классики.

Петербуржцы остались довольны тем, что могут проводить время на самоизоляции с пользой.