Больше 20 миллионов человек посмотрели спектакли Мариинки онлайн

Проект «Мариинский онлайн» с момента запуска собрал более 20 млн зрителей. Наибольший интерес вызвали постановки русской классики, рассказали в Мариинском театра.

За сутки опера «Евгений Онегин» Петра Чайковского собрала 1,7 млн просмотров. «Хованщину» Модеста Мусоргского увидели 1,4 млн человек. Среди балетных спектаклей самым просматриваемым стал «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина в хореографии Алексея Ратманского — 1,6 млн зрителей. «Спящую красавицу» Петра Чайковского в хореографии Мариуса Петипа успели посмотреть 1,3 млн человек.

По просьбам зрителей вечером 14 апреля Мариинский театр повторит балет «Бахчисарайский фонтан». В четверг, 16 апреля, будет показана опера Петра Чайковского «Пиковая дама» в постановке Алексея Степанюка.

Трансляции ведутся на сайте театра и на страницах Мариинки в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Каждый из спектаклей доступен в течение суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эрмитаж провел онлайн-экскурсию по музею в Старой Деревне. Зрителям показали коллекцию западноевропейской мебели.