Эрмитаж проводит онлайн-экскурсию по коллекции западноевропейской мебели

Эрмитаж проводит онлайн-экскурсию по коллекции западноевропейской мебели
Эрмитаж показывает коллекцию западноевропейской мебели. Фото: vk.com/hermitage_museum

Государственный Эрмитаж продолжает серию онлайн-экскурсий. В воскресенье, 22 марта, зрителей приглашают на прогулку по музею в Старой Деревне. Им предлагается увидеть коллекцию западноевропейской мебели.

Тема экскурсии звучит как «При дворе российских императоров». Увидеть её можно в сообществе музея в соцсети «ВКонтакте».

«Экскурсовод подробно расскажет о многообразии художественных стилей мебели Западной Европы, а также покажет как искусно декорировались различные виды предметов интерьера на примере эрмитажного собрания», — сообщили в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

После окончания прямого эфира трансляция будет доступна в соцсети.

Следующая прогулка состоится завтра в 13:00. Всех желающих приглашают на экскурсию по Реставрационно-хранительскому центру «Старая Деревня». Зрителям покажут открытое хранение археологических материалов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пандемии коронавируса Эрмитаж переходит на работу в онлайн-режиме. Гостям будут демонстрировать по одному новому хранению каждый день.

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