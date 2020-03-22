Эрмитаж проводит онлайн-экскурсию по коллекции западноевропейской мебели

Государственный Эрмитаж продолжает серию онлайн-экскурсий. В воскресенье, 22 марта, зрителей приглашают на прогулку по музею в Старой Деревне. Им предлагается увидеть коллекцию западноевропейской мебели.
Тема экскурсии звучит как «При дворе российских императоров». Увидеть её можно в сообществе музея в соцсети «ВКонтакте».
«Экскурсовод подробно расскажет о многообразии художественных стилей мебели Западной Европы, а также покажет как искусно декорировались различные виды предметов интерьера на примере эрмитажного собрания», — сообщили в пресс-службе Государственного Эрмитажа.
После окончания прямого эфира трансляция будет доступна в соцсети.
Следующая прогулка состоится завтра в 13:00. Всех желающих приглашают на экскурсию по Реставрационно-хранительскому центру «Старая Деревня». Зрителям покажут открытое хранение археологических материалов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пандемии коронавируса Эрмитаж переходит на работу в онлайн-режиме. Гостям будут демонстрировать по одному новому хранению каждый день.