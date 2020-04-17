Мишустин ввел максимальные выплаты по безработице

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, россияне, которые лишились работы после первого марта и обратились в службу занятости, будут получать пособия по безработице в максимальном размере

Так, размер пособия в апреле — июне составит 12 130 рублей.

Напомним, многие россияне лишились постоянного заработка из-за режима самоизоляции, введенного властями в качестве меры противодействия распространению инфекции COVID-19. Данные о числе зараженных в стране обновляются ежедневно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Центрального банка РФ оценила идею раздавать россиянам деньги просто так. По ее словам, это крайняя мера, а у властей страны в настоящее время есть и другие инструменты поддержки населения.