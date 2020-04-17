В Сбербанке объяснили появление в приложении чужих номеров

Россияне обратили внимание на непонятные номера в «Сбербанке онлайн».

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Обо все сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Сбербанка. Номера клиенты обнаружили в поле для дополнительных номеров в приложении «Сбербанк онлайн». В компании заявили, что это те телефоны, которые россияне указывали при заключении договоров с банком. Если пользователь не сообщил о неактуальности информации, то номер продолжает числиться за ним.

Отмечается, что никаких паролей и кодов на эти номера не приходит, поэтому переживать не о чем. Данные можно удалить в приложении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества на фоне коронавируса. Некоторые из них звонят и предлагают компенсацию за ущерб от инфекции – нужно лишь назвать личные данные. Также гражданам звонят лжеврачи, которые пытаются заставить их купить дорогостоящие лекарства, якобы помогающие от коронавируса