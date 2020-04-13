Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества на фоне коронавируса

Злоумышленники обычно звонят, так что лучше не поднимать трубки. Фото: pixabay.com

Злоумышленники обычно звонят, так что лучше не поднимать трубки. Фото: pixabay.com

Несмотря ни на что, злоумышленники охотятся за чужими деньгами и личными данными.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на зампреда Сбербанка Станислава Кузнецова. В Сбербанке рассказали, что мошенники не дремлют и придумали в связи с распространением коронавируса новые схемы. Некоторые из них звонят и предлагают компенсацию за ущерб от инфекции – нужно лишь назвать личные данные. Также гражданам звонят лжеврачи, которые пытаются заставить их купить дорогостоящие лекарства, якобы помогающие от коронавируса. В результате петербуржцы получают обычные пищевые добавки.

Россиян запугивают и тем, что они контактировали с зараженными и требуют сдавать тесты за пять тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы пожаловались на мошенников, выманивающих деньги за нарушение карантина.