Петербуржцы пожаловались на мошенников, выманивающих деньги за нарушение карантина

На телефоны приходят сообщения с просьбой оплатить штраф.

Об этом стало известно сегодня, 11 апреля. Обо всем рассказали петербуржцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они отмечают, что им на телефон пришли сообщения, в которых говорится о нарушении режима самоизоляции. Граждан просят оплатить штраф в размере четырех тысяч рублей – их нужно положить по указанному номер телефона. Мошенники также уверяют, что в случае неуплаты возбудят уголовное дело.

Напоминаем, что сотрудники правоохранительных органов не стали бы слать сообщения с подобным текстов. Все звонки и послания с подозрительных номеров лучше игнорировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мошенница продала пенсионерке «лекарство» за 80 тысяч рублей.