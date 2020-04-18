Заместитель главы Хакасии задержан по подозрению в получении взятки

Заместитель главы Хакасии задержан по подозрению в получении взятки
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

Исполняющий обязанности губернатора Хакасии Сергей Новиков задержан в Абакане. Его подозревают в получении особой крупной взятки.

О задержании стало известно в пятницу, 17 апреля, из сообщения регионального Следственного комитета. По информации ведомства, Новиков требовал у руководителя строительной компании 12 миллионов рублей, обещая взамен покровительство и помощь. Он успел получить лишь 2 миллиона рублей, действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Новикова застали с поличным. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Следствие намерено просить суд о заключении подозреваемого под стражу.

Напоминаем ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сотрудник петербургского ГИБДД оказался фигурантом уголовного дела, пытаясь дать взятку коллеге. В обмен на деньги он предложил закрывать глаза на противоправные действия некоего юрлица.

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