Главным акушером Петербурга назначили Виталия Беженаря

Главным акушером Петербурга назначили Виталия Беженаря
Виталий Беженарь. Фото: 1spbgmu.ru

В Петербурге назначен главный внештатный специалист акушер-гинеколог. Им стал доктор медицинских наук, профессор Виталий Беженарь.

Беженарь возглавляет клинику акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова Минздрава РФ, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Своей главной задачей на посту Беженарь назвал борьбу с распространением коронавируса в родильных домах Петербурга.

Он также заявил о необходимости поддержать медицинский персонал в условиях коронавируса. В том числе, обеспечить их средствами индивидуальной защиты и обучить правилам работы с инфекционными больными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на карантин закрыли родильный дома №10. Причиной этого стало возможное наличие коронавируса у одной из рожениц.

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