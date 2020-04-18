В Иерусалиме состоялась церемония схождения Благодатного огня

Впервые за десять веков на торжественной церемонии нет паломников. Фото: pixabay.com

Впервые за десять веков на торжественной церемонии нет паломников. Фото: pixabay.com

В Старом городе столицы Израиля, Иерусалиме, началась церемония схождения Благодатного огня, одного из главных христианских праздников.

В эту субботу, 18 апреля, священная церемония впервые за всю историю проходит без присутствия паломников и представителей общин и за закрытыми дверьми. Причиной такого решения стала пандемия коронавирусной инфекции, которая также бушует в Израиле.

Тем не менее, посмотреть на ежегодное чудо схождения Благодатного огня можно в режиме онлайн, вся церемония транслировалась во многих странах, включая Россию. В этом году, в отличие от предыдущих, ключ от ворот храма Гроба Господня нес лишь один иеромонах Армянский церкви в сопровождении ключаря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что благодатный огонь по традиции все же доставят из Иерусалима в Москву к пасхальной службе.