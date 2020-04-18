В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Церемония освящения Благодатного огня в этом году немноголюдная. Фото: pixabay.com

Церемония освящения Благодатного огня в этом году немноголюдная. Фото: pixabay.com

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. В этом году церемония из-за пандемии коронавируса проходит при закрытых дверях.

После появления огня патриарх Иерусалимский Феофилл III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий. После Благодатный огонь должны доставить к Яффским воротам, где его раздадут представителям других стран.

Паломники и верующие в этот раз не смогли попасть в храм. Церемония проходит в присутствии прядставителей Храма Гроба, православных церквей, армянской церкви, копты и сирийской православной церкви. Доступ в храм также получили фотографы и операторы.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, в Россию Благодатный огонь 18 апреля доставит делегация Фонда Андрея Первозванного. Спецборт уже приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион.