Частицу Благодатного огня в Иерусалиме передали представителям России

Иерусалимский патриархат передал частички Благодатного огня представителям других стран у Яффских ворот. От России в Старый город прибыл посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

У Яффских ворот 18 апреля собрались дипломаты от порядка десяти стран. Российские паломники в этом году в связи с распространением коронавируса приехать в Иерусалим не смогли. Частичку Благодатного огня принял посол Анатолий Викторов. Ему предстоит передать святыню представителям Фонда Андрея Первозванного, которые доставят Благодатный огонь в Россию.

«Эту миссию выполняют дипломаты, так как это связано с необходимостью обеспечения безопасной доставки огня в аэропорт и вопросами протокольного характера», — цитирует Викторова «ТАСС».

Российская делегация уже прибыла в израильский аэропорт Бен-Гурион. Через несколько часов они доставят Благодатный огонь в Москву. Из аэропорта Внуково кортежем святыню привезут в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению.

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