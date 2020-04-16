Беглов просит православных оставаться дома на Пасху

Глава города обратился к петербуржцам с просьбой соблюдать режим самоизоляции.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем он рассказал в посте в социальной сети «Вконтакте» на личной странице. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал, что гражданам нужно оставаться дома на Пасху. Он подчеркнул, что о том же православных просят Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Беглов отметил, что врачи делают все, чтобы петербуржцы выздоравливали. Он надеется, что граждане будут беречь свое здоровье и беречь себя.

«Поздравляю каждого и желаю всем терпения, душевных сил! И, конечно же, здоровья! Берегите себя! Вместе мы справимся!»

— обратился губернатор к пользователям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко призвал районные администрации Ленобласти запретить пасхальные мероприятия. Это коснулось руководителей Тосненского, Всеволожского, Выборгского, Бокситогорского, Гатчинского и Тихвинского районов, где выявлено больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией.