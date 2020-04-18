Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти начнет проводить заседания в Skype

Такая альтернативная мера позволит не переносить заседания на поздние сроки, а проводить их в дистанционном формате видеоконференций.

Уже с 20 апреля начнется проведение заседаний в Skype. Для допуска к такому формату, все лица, имеющие отношения к судебному делу, должны подать соответствующее заявления о согласии проведения мероприятия в суд в сервисе «Мой арбитр». Сделать это необходимо за 24 часа до начала процесса. Помимо этого, необходимо предоставить все документы, относящиеся к рассматриваемому делу и паспорта участников. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Напомним, с 19 марта по 30 апреля Арбитражный суд прекратил прием граждан, а также проведение заседаний (кроме исключительных). Мера была принята в связи с активным распространением коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Арбитражный суд не стал передавать Апраксин двор Смольному.