Арбитражный суд не стал передавать Апраксин двор Смольному

Согласно решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, здание Апраксина двора не перейдёт во владение Комитета имущественных отношений (КИО).

Ранее, 3 декабря прошлого года Арбитраж постановил передать историческое здание от нынешних владельцев городским властям в лице КИО. В 2016 году антимонопольная служба Санкт-Петербурга разрешила КИО предоставить АО «Апраксин двор» доверительное управление зданиями вне конкурсной основе, по государственным преференциям.

В общей сложности, под управление компании перешли 136 исторических объектов. Преференция действовала в течение пяти лет. Однако позже УФАС усмотрела нарушение в предоставлении госпреференции, в связи с чем вынесла представление о возвращении комплекса Апраксина двора в ведение КИО. Арбитраж подтвердил это решение, а сегодня, 4 марта, отменил постановление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Метростроя».