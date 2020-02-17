Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Метростроя»

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении &#171;Метростроя&#187;
ОАО "Метрострой". Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел процедуру наблюдения в отношении метростроительной компании города.

Эти меры в отношении ОАО «Метрострой» приняты в рамках банкротного иска. В понедельник, 17 февраля, решение суда было опубликовано на интернет-портале ведомства. Иск к «Метрострою» подала компания «Ариэль Металл». Процедура наблюдения подразумевает анализ финансового состояния и имущества должника, а также составление перечня требований кредиторов.

В пресс-службе «Метростроя», пишет «РИА Новости», отмечают, что процедура положительно скажется на работе компании. Это позволит соблюсти права кредиторов, а также предоставит возможность продолжать строительство метро в Петербурге в штатном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сообщнику экс-директора «Метростроя» Анатолию Болотову продлили арест.

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Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Метростроя»
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