На Парашютной улице горит дом

Возгорание произошло в частном секторе в северной части Петербурга.

Об этом сегодня вечером, 18 апреля, сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пожар случился в частном доме на Парашютной улице, рядом с Шуваловским карьером. Пока что, это вся имеющаяся информация на данный момент. Неизвестно, находятся ли уже на месте пожарные службы или нет.

Комментаторы выражают надежду, что пожар удастся оперативно ликвидировать, а граждане, находящиеся там или неподалеку, не станут жертвами стихии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина погиб при пожаре в доме в Гатчинском районе. Трагедия произошла вечером, 17 апреля в деревне Введенское. Пожарные потушили частный дом, после чего нашли под сгоревшими частями жилища тело погибшего. По факту случившегося проводится проверка.