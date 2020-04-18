Мужчина погиб при пожаре в доме в Гатчинском районе

Пожарные справились с огнем за час. Фото: Baltphoto

Пожарные справились с огнем за час. Фото: Baltphoto

Сотрудники МЧС нашли останки человека на пепелище сгоревшего дома в деревне Введенское.

Согласно данным пресс-службы областного ГУ МВД, накануне вечером, 17 апреля, в Гатчинском районе сгорел частный дом. Огонь распространился по площади 64 кв.м. в доме и хозяйственной постройке.

Прибывшей на место дежурной смене 105 пожарно-спасательной части потребовался час на ликвидацию пожара. При тушении они использовали две единицы специальной техники.

Как сообщает 47news, на месте происшествия спасатели нашли тело 61-летнего местного жителя. Его останки находились под сгоревшими конструкциями дома.

Районный пожарный надзор устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные за полчаса потушили горящие дом и сарай во Всеволожске. Пожар произошел на общей площади 130 квадратных метров.