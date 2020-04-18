В Москве продлили пропускной режим и внесли в него дополнения

Срок действия ранее принятых мер продлили до 1 мая.

Об этом стало известно сегодня, 18 апреля. Сообщил о изменениях и нововведениях в режим мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь камеры, предназначенные для регистрации нарушений ПДД, будут призваны в качестве помощи для организации контроля соблюдения уставленного режима. В случае, если номера автомобилей не будут указаны в пропусках, водителя транспортного средства будет ждать штраф. Стоит уточнить, что пропуска не затронут грузовые автоперевозки.

Помимо этого, с 22 апреля поездки для граждан на общественном транспорте станут возможными только при оплате электронными картами, такими как «Тройка», «Стрелка», единый месячный проездной, а также социальными проездными. При этом, в пропуск необходимо внести номер билета, с помощью которого москвич собирается куда-то отправиться. Все остальные средства для проезда временно потеряют свою силу. При этом, сообщается, что все поездки вернутся в полном объеме после снятия ограничительных мер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собянин предрек москвичам тяжелые испытания из-за коронавируса.