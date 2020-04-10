Собянин предрек москвичам тяжелые испытания из-за коронавируса

Мэр Москвы, Сергей Собянин, предупредил жителей столицы о грядущих тяжелых испытаниях, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Официальное заявление главы города появилось на его официальном сайте в пятницу, 10 апреля. В обращении к москвичам мэр искренне рассказывает, что текущее развитие событий, вероятнее всего, приведет к тяжелым временам в столице. Собянин призывает горожан проявить терпение и мужество, а также соблюдать все принятые меры безопасности.

Отметим, что за прошедшие сутки в России зарегистрировано 1786 случаев заражения COVID-19. Причем 1124 из них пришлись на Москву, еще 182 человека заболели в Московской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пожертвовал 10 миллионов рублей на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).