В России подсчитали количество граждан старше 100 лет

Число долгожителей выросло на 10%, если сравнивать с 2019 годом.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщает RT, ссылаясь на данные Росстата. На данный момент в стране проживают 22,6 тысяч граждан, которым уже исполнилось 100 лет. Они в основном находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской и Московской областях и Краснодарском крае. Меньше всего долгожителей проживают в Магаданской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Республиках Алтай и Тыва.

В 2019 году долгожителей насчитывалось на 10% меньше, а если говорить о последних десяти годах, то число выросло в три раза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что китайские ученые рассказали о напитке долгожителей. Ученые наблюдали за участниками эксперимента в среднем 7,3 года. За это время у участников, регулярно пьющих чай, риск возникновения инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний был снижен на 20%, риск смертельных заболеваний сердца — на 22%, а риск смерти от любой причины — на 15%.