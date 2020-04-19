На Малой Балканской похитили иномарку почти за полмиллиона рублей

На Малой Балканской похитили иномарку почти за полмиллиона рублей
"Сузуки" уже нашли, но в побитом виде. Фото: Pixabay

Автомобиль находился в гараже и пропал несколько дней.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Автомобиль стоял в гараже на Малой Балканской улице. Поздним вечером 17 числа в него проник местный житель и похитил дорогую машину, стоимость которой оценивается в 450 тысяч рублей.

Через день полицейские обнаружили «Сузуки» на штрафстоянке с признаками ДТП. Позже выяснилось, что в оперативное отделение полиции доставили молодого человека за хищение зеркал заднего вида с «Ходы». Предполагается, что он причастен к похищению и «Сузуки».

В отношении него уже составили административный протокол. Известно, что мужчина нигде не работает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Стачек с грохотом перевернулся автомобиль. На кадрах видно, как автомобиль едет у Комсомольской площади по проспекту Стачек и по непонятной причине переворачивается.

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