Стало известно главное правило при лечении тяжелой формы коронавируса

Медики могут погрузить человека в состояние сна, если пациент оказывает сопротивление или чрезмерно нервничает. Фото: Baltphoto

Медики могут погрузить человека в состояние сна, если пациент оказывает сопротивление или чрезмерно нервничает. Фото: Baltphoto

Оказалось, что главным условием успешного лечения пациента с тяжелой формой коронавирусной инфекцией, находящегося на ИВЛ — это спокойствие больного.

Заместитель главврача городской клинической больницы №15 имени Филатова Борислав Силаев рассказал об этом в беседе с журналистом телеканала RT Антоном Красовским. Как правило, подключенный аппарату искусственной вентиляции легких человек находится в сознании, но если он начнет сопротивляться или будет сильно нервничать, медики могут применить седативные препараты, чтобы погрузить пациента в сон.

Спокойствие — важный элемент выздоровления, поскольку организм и без того находится в стрессе, борясь с болезнью. Дополнительное волнение может усугубить положение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Северной столицы с легкой формой коронавируса по желанию могут отправиться лечиться в домашних условиях.