Стало известно, эффективно ли антибактериальное мыло против COVID-19

Антибактериальное и обычное мыло не отличаются по эффекту. Фото: pixabay

Антибактериальное и обычное мыло не отличаются по эффекту. Фото: pixabay

В Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости пользоваться только антибактериальным мылом во время пандемии нового типа коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, эксперты ведомства подчеркнули, что с помощью антибактериального мыла можно лишь смыть вирусы, а не убить их. Отмечается, что таким эффектом обладает любое другое мыло, так что нет необходимости пользоваться только антибактериальным мылом.

«Это обеспечит примерно одинаковый эффект», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что частое мытье рук полезно не только при коронавирусе. Чистые руки также снижают риск подхватить острую кишечную инфекцию, грипп или ОРВИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно главное правило при лечении тяжелой формы коронавируса. Спокойствие — важный элемент выздоровления, поскольку организм и без того находится в стрессе, борясь с болезнью.