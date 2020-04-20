В Калининском районе мужчину в ходе ссоры ударили ножом в живот

Женщина решила воспользоваться холодным оружием против своего мужа.

Происшествие произошло в воскресенье вечером, 19 апреля в квартире на улице Карпинского. В полицию поступило сообщение, что во время конфликта женщина взялась за нож и ранила своего мужа. Как стало известно gazeta.spb.ru, в данной ситуации злую шутку сыграло алкогольное опьянение.

По приезде, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 54-летнего пострадавшего мужчину. Его госпитализировали в больницу с раной в животе. На месте преступления застали и подозреваемую в деянии. Женщину задержали.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе мужчина получил ножевое ранение. Неизвестный ударил пострадавшего в шею.