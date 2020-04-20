Молодой петербуржец попал под статью за пинок полицейского

Молодой петербуржец попал под статью за пинок полицейского
Петербуржец ударил и оскорбил полицейского. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге 18-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. При задержании он пнул полицейского по руке.

Инцидент произошел в парадной одного из домов на Гражданском проспекте около часа ночи в субботу, 18 апреля. По предварительным данным, мужчина ударил полицейского по руке и оскорбил его.

«Полицейский после оказания медицинской помощи продолжил несение службы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Как уточнили в МВД, задержать молодого человека правоохранители намеревались за административное правонарушение.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный мужчина схватил полицейского за руку и попытался его ударить.

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Молодой петербуржец попал под статью за пинок полицейского