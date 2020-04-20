В Петербурге обвиняемых в налете на алкогольный магазин смогли вычислить с помощью жвачки

Фото: Pixabay
Дело передано в суд. Фото: Pixabay

Речь идет о двоих местных жителях, которые обвиняются в массе преступлений по различным статьям.

Согласно версии следствия, граждане решили ограбить магазин с алкоголем. При этом, преступление совершать при свидетелях они не захотели. Поэтому, один из них прилепил на жвачку объявление о техническом перерыве. После данного проявления смекалки, мужчины потребовали от продавца деньги из сейфа в размере 250 тыс рублей и успешно покинули место преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Когда полиция приехала на место происшествия, сотрудники приметили жвачку и отправили ее на экспертизу. Она то и смогла вычислить одного горе-разбойника. Быть пойманным в одиночестве он не захотел, поэтому благополучно сдал своего партнера по деянию.

Помимо этого, правоохранители выяснили, что данный инцидент далеко не первый для данных товарищей.

Позднее, прокуратура утвердила обвинение для злоумышленников. Теперь с уголовным делом будет разбираться Выборгский суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали налетчиков с баллоном, обчистивших офис на Шпалерной почти на миллион.

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