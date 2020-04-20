Студенты закрытого общежития Первого меда рассказали об условиях в карантине

Общежитие №3 СПбГМУ №1 имени Павлова на Большой Монетной третий день закрыто на карантин. Как устроена жизнь в изоляции рассказали студенты университета.

По словам студентов, на карантин полностью закрыты третий и четвертый этажи. Для их жителей выделена отдельная лестница, потому с остальными студентами они не пересекаются. Попасть туда возможно, но «нежелательно и очень опасно».

Студенты соблюдают режим, не покидают комнаты без лишней надобности и стараются не ходить между этажами.

«У нас есть распорядок дня. Насчет питания все очень хорошо. Еды доставляют более чем достаточно. Рацион разнообразный. Есть кофе на завтрак, чаи, хлеб, печенье. Есть мясо. Вчера привозили красную рыбу. Едой мы довольны», — рассказала gazeta.spb.ru одна из студенток.

Питание осуществляется три раза в день. По рации студентам объявляют, что еда подана. После чего в течение некоторого времени они могут подойти и забрать свой завтрак, обед или ужин.

Доставки, посылки и передачи в общежитии разрешены. Помощь студентам оказывают волонтеры. Они привозят продукты, лекарства и работают на этаже. Учеба продолжается, несмотря на карантин. Порядка трех недель университет работает в дистанционном режиме. Студенты слушают вебинары, сдают зачеты и экзамены по видеосвязи. Также предусмотрена возможности сдачи долгов в режиме онлайн.

Температуру студентам мерят два раза в день. Если у человека имеются симптомы, его изолируют в отдельное помещение.

Напомним, общежитие №3 было закрыто 18 апреля. Причиной этого стало выявление коронавируса у одной из студенток. Все живущие в общежитии сдали тесты. Коронавирус предварительно подтвердили у еще одного студента. Сейчас жители общежития ждут повторных исследований.

В Петербурге по данным на утро 20 апреля подтверждено 1 тыс. 846 случаев коронавируса. Выздоровели 253 человека, скончались восемь. Общее число зараженных в России 47 тыс. 121, в мире — более 2,4 млн.