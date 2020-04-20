В Ленобласти посиделки с алкоголем закончились ножевыми ранениями и смертью

В ходе внезапно возникшего конфликта оказался убит 52-летний мужчина.

Трагедия развернулась во Всеволожском районе 19 апреля. Пострадавший заглянул в гости к своему знакомому, чтобы вместе распить горячительные напитки. Общение под градусом не закончилось ничем хорошим. В ходе ссоры, хозяин дома решил атаковать оппонента ножом, а не острым словом. В результате, жертве были нанесены удары холодным оружием в грудь и лицо. Помимо этого, нападавший ударил мужчину тяжелым предметом по голове. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, поэтому потерпевший скончался на месте. Об этом сообщает СК РФ по Ленобласти.

Следственный отдел по городу Всеволожск возбудил уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый 51-летний мужчина задержан, в скором времени ему вынесут обвинение.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе мужчина получил ножевое ранение.