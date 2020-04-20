В Петербурге лаборатория «Хеликс» проверила на Covid-19 45 тысяч жителей

Новая услуга позволяет сдать анализ, не нарушая режима самоизоляции, и исключает любые контакты, в том числе с медработником. Фото: pixabay

Новая услуга позволяет сдать анализ, не нарушая режима самоизоляции, и исключает любые контакты, в том числе с медработником. Фото: pixabay

Помимо госучреждений в России тесты на Covid-19 делают также частные клиники и лаборатории. Первой такую возможность получила лаборатория «Хеликс».

Почти за месяц режима самоизоляции в центр обратились десятки тысяч человек. Так, по данным организации, с начала эпидемии в Петербурге на Covid-19 проведено более 45 тыс. исследований.

Как сообщила «Мойка78», чтобы ускорить и упростить данный процесс, лабораторная служба ввела новую услугу — бесконтактный анализ.

В пресс-службе лаборатории отметили, что спрос на новую услугу достаточно высокий. Прием пациентов осуществляется строго по записи, а с 14 апреля в Северной столице «Хеликс» запустил сервис бесконтактной сдачи анализа на дому Сдайнакоронавирус.рф.

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