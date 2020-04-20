«Это даст свой эффект»: Собянин рассказал, что москвичи выполняют требования по самоизоляции

&#171;Это даст свой эффект&#187;: Собянин рассказал, что москвичи выполняют требования по самоизоляции
Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Москвичи выполняют требования самоизоляции по коронавирусу, что даст «свой эффект». Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

Обо всем стало известно сегодня, 20 апреля. По его словам, на этой неделе местные власти планировали ввести 9 тыс. коек для инфицированных новым вирусом. Однако динамика тяжелых пациентов за последние десять дней позволила уменьшить задачу до 4 тыс. коек.

Как сообщили РИА Новости, Собянин заявил, что медицинская сеть в городе работает в нормальном режиме, и выразил надежду, что на этой неделе наблюдаемая динамика сохранится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве 45 центров с КТ работают для диагностирования коронавируса.

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