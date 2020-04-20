Собянин: в Москве 45 центров с КТ работают для диагностирования коронавируса

Коронавирус в Москве выявляют не только с помощью лабораторных исследований, но и с помощью анализа клинической картины. Активно в этом помогает компьютерная томография, которая фиксирует изменения в легких в результате пневмонии. На выявление коронавируса в этом направлении работает 45 центров в поликлиническом звене столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания президента России Владимира Путина с экспертами на тему коронавирусной инфекции.

Собянин отметил, что повышенное внимание уделяется и гражданам с ОРВИ. Только за месяц в обычное время ими болеют 400-450 тысяч. В случае непростого течения болезни, инфицированным гражданам и членам их семей выписывается постановление о самоизоляции. Это позволяет своевременно изолировать граждан из групп риска и назначить им раннее лечение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил, что пик по коронавирусу еще впереди.