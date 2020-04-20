На Лесном проспекте трамвай подбил Mercedes

На Лесном проспекте трамвай подбил Mercedes
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового авто и трамвая.

Авария случилась в понедельник, 20 апреля, на пересечении Лесного проспекта и 1-го Муринского проспекта. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что у легковушки марки Mercedes пострадала задняя часть. Другим участникам приходится объезжать столкнувшиеся транспортные средства.

Информация о пострадавших в результате ДТП не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Паровозной дороге грузовик влетел в иномарку, на участке собрались пробки.

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На Лесном проспекте трамвай подбил Mercedes