Стало известно, как в Петербурге хоронят умерших от коронавируса

Стало известно, как в Петербурге хоронят умерших от коронавируса
Кладбище в Петербурге. Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

Родственники не могут с ними попрощаться.

Близкие не могут получить тела скончавшихся от COVID-19, чтобы организовать традиционное прощание. Это делается из соображения безопасности.

Поэтому, существуют два варианта — похороны в закрытом гробу или кремация. Во втором случае урна с прахом передается родным. Об этом сообщают РИА «Новости» с ссылкой на представителя пресс-службы управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

На данный момент, в случае похорон в закрытом гробу, траурные мероприятия проходят в новом Колпинском кладбище.

Согласно последней обновленной информации, в Петербурге зафиксировано 8 смертей от коронавирусной инфекции. Известно, что у всех жертв COVID-19 имелись другие серьезные, хронические заболевания. К сожалению, именно это могло привести к летальному исходу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге решили закрыть кладбища из-за коронавируса.

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