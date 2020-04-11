«МеталлГарант» поставит металлопрокат для коронавирусного медцентра в Пушкине

Производитель металлических изделий ООО «Ленинградской завод металлоконструкций МеталлГарант» поставит металлопрокат для строительства нового многофункционального закрытого медицинского центра в Пушкине, где будут лечить пациентов с коронавирусом.

Предприятие продолжает работу в штатном режиме, несмотря на пандемию. Поставить деятельность на паузу невозможно из-за ряда контрактов на обеспечение готовой продукцией стройплощадок жизненно необходимых медучреждений в Петербурге и Ленобласти, сообщили представители «МеталлГаранта». Объемы производства остаются на обычном уровне. Шоу-румы компании также продолжают работу.

Один из объектов, на строительство которого осуществляется поставка — закрытый медцентр в Пушкине. Проект относится к категории стратегически важных и находится в ведомстве Минобороны РФ. Ввести его в эксплуатацию планируется не позднее 15 мая 2020 года.

Как рассказал генеральный директор «МеталлГаранта» Алексей Новак, первая партия продукции была поставлена до подписания документации и получения предоплаты. Предприятие пошло навстречу строителям медцентра из-за сложной эпидемиологической ситуации и само предложило осуществить поставку заранее.

В цехах завода приняты меры профилактики. Перед отправкой готовой продукции и металлоконструкций поверхности оборудования и грузов обрабатываются дезинфицирующими средствами. Рабочие соблюдают дистанцию 1,5-2 метра, носят маски и перчатки и приближаются друг к другу только в случае крайней необходимости. Часть сотрудников переведена на удаленный режим. Аналогичные меры приняты в шоу-румах компании в Гатчине и Сосново.