Доктор Мясников осознал, что уже переболел коронавирусом

Доктор Мясников осознал, что уже переболел коронавирусом
Мясников уже переболел коронавирусом. Фото: https://www.instagram.com/alexander_myasnikov1/

В анализах врача нашли антителла к инфекции.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем сообщил врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Он рассказал, что ездил зимой на Филиппины, после чего почувствовал себя не очень хорошо – медик кашлял, но не придал этому значения. Недавно Мясников сдал анализы и выяснил, что у него есть антитела к коронавирусу, то есть он уже переболел.

«Помню, я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой. <…> Либо это было то, либо я вообще его не заметил»,

— пояснил Мясников.

Напоминаем, что на данный момент по всему миру зарегистрировано более двух миллионов случаев заражения, более 150 тысяч пациентов скончались.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Италии впервые снизилось число инфицированных коронавирусом. По словам главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, за сутки число зараженных новым вирусом стало меньше на 20 человек. В эту цифру не входят выздоровевшие и скончавшиеся.

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Доктор Мясников осознал, что уже переболел коронавирусом