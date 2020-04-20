В Екатеринбурге врач мог заразить пациентов, больницу закрыли на карантин

Инфекцию подозревают у 91 человека.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что городскую больницу №1 отправили на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. По предварительным данным, переносчиком стал один из врачей, пока что это только версия. Сам медик мог заразиться от соседки, которая проживает с ним в одном дома.

Пока точное количество зараженных выявить не удалось, подозревают у 91 человека. Они уже сдали тесты – они оказались положительными. Возможно есть те, кого не смогли вычислить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кировской области задержали россиян, подозреваемых в избиении врача. Они могли наброситься на фельдшера из-за того, что он отказался говорить, у кого брал тест на коронавирус.