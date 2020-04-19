В Кировской области задержали россиян, подозреваемых в избиении врача

Они могли наброситься на фельдшера из-за того, что он отказался говорить, у кого брал тест на коронавирус.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщает издание «Город Киров». Все случилось в субботу в Кирово-Чепецке – там врач приехал в один из домов, чтобы взять анализы у человека с подозрением на коронавирус. Когда он подходил уже к служебному автомобилю, на него набросили двое мужчин, когда принялись колотить врача. Затем к ним присоединились еще несколько человек. По предварительным данным, медик отказался называть номер квартиры, в которой проживает человек с симптомами заболевания.

В результате врача госпитализировали в состоянии средней тяжести. Напоминаем, что подобный инцидент произошел в Челябинской области – там четыре человека напали на медиков из-за анализа, но не на коронавирус, а на наличие алкоголя в крови.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Уфе из больницы, ставшей главным очагом распространения коронавируса, сбежали врачи. Все семеро задержаны, в отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении. Шестеро вернулись в Республиканскую больницу в принудительном порядке.