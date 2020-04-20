Джонни Депп зарегистрировался в Instagram, его атаковали россияне

Артист получает сотни комментариев, которые пишут ему на русском языке.

Об этом стало известно 20 апреля. Актер Джонни Депп зарегистрировался в Instagram всего несколько дней назад. На это обратил внимание комик Гарик Харлмаов, который попросил фанатов встретить его тепло и дружелюбно. Команду россияне расценили по-своему – они принялись писать комментарии под постами знаменитости. Кто-то рад появлению артиста в социальной сети, а другие пишут все, что придет в голову. Многие из пользователей матерятся, пишут о карантине и поздравляют американца с Пасхой. Часть россиян пытаются продавать личные вещи благодаря постам Джонни Деппа.

Напоминаем, что по наводке Харламова уже был атакован певец Джарерд Лето. Он удивился наплыву россиян, но посвятил им пост на русском языке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лариса Гузеева заявила, что ее «задолбал» Гарик Харламов. Телеведущая вспомнила о юмористе во время эфира на Первом канале.