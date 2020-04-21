Как в 2020 году будет проходить конкурс «Доверие потребителя»

Оргкомитет конкурса провел заседание в заочном формате, утвердив положение и этапы конкурса.

Что изменилось в проведении конкурса в 2020 году:

Первое. В 2020 году из числа номинаций исключены две: «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге» и «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге. Это связано с тем, что по итогам предварительного формирования списков в каждую отобрано всего по два жилых комплекса. Большинство ЖК данного класса либо сданы или строятся с существенным нарушением сроков строительства, либо их строительство осуществляется застройщиками, не соответствующими критериям участия в конкурсе. Таким образом, номинаций будет всего 9.

Второе. К участию в номинациях «Лучший реализованный проект жилого комплекса» будут допущены ЖК, завершенные строительством в 2018-2019 годах без существенных нарушений сроков строительства — более трех месяцев, а не шесть, как это было в прошлом году.

Третье. Сокращены этапы конкурса. Раньше их было три: интернет-, интерактивное и экспертное голосование. В этом году интерактивного голосования на специализированных выставках не будет, поэтому финалисты конкурса станут известны уже по итогам интернет голосования, которое завершится 20 сентября.

Заседание Экспертного совета запланировано на 13 ноября.

Церемония награждения победителей XIII конкурса пройдет 4 декабря в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина.

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