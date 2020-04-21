В Ленобласти по подозрению в убийстве задержали 8 мигрантов

Бытовой конфликт закончился трагедией.

Трагедия развернулась в ночь с 16 на 17 апреля. Следствие установило, что во Всеволожском районе между двумя мужчинами, проживающими вместе, произошла ссора, из-за которой один выгнал из квартиры другого. Обиженный гражданин не захотел оставлять все просто так и попросил знакомых разобраться со своим оппонентом. «Помощь» подоспела молниеносно. Мужчины проникли в жилье, где находился потерпевший, и начали его избивать. Позднее, его в тяжелом состоянии нашли под окнами квартиры. Мужчину госпитализировали, началось разбирательство. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Но уже через пару дней пришли плохие новости — пострадавший скончался в больнице. Поэтому, делу поменяли квалификацию на «убийство». Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

В ходе розыскных работ, сотрудники органов правопорядка задержали 8 иностранных граждан, подозреваемый в убийстве своего соотечественника. В ближайшее время решится вопрос о их заключении под стражу.

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