Audi официально презентовала седан А3 нового поколения

Изменения претерпел не только внешний вид, но и размер.

Ожидается, что продажи новинки начнутся уже к концу текущего года, в том числе и в России.

Хоть машина и стала больше, объем багажного отделения остался прежним — 425 литров. Фонари стали уже, а решетка радиатора получила новый дизайн. Также, капот стал более рельефным, а воздухозаборники более мощными.

В салоне оборудована специальная система с цифровой приборной панелью и 10,1 дюймовым дисплеем.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5. Максимальная мощность — 150 лошадиных сил. Для него предусмотрена механическая коробка передач, а также семиступенчатый «робот» S tronik.

Помимо этого, машину можно будет приобрести и с дизельным мотором объемом в 2 литра. Мощность также будет оцениваться в 150 лошадиных сил. При этом, коробка передач предусматривается только в виде семиступенчатого «робота».

Позднее ожидается выход гибридной версии автомобиля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Audi отзывает кроссоверы из-за неисправностей/