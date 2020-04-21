Новак объяснил падение цен на нефть

Он заявил, что все случилось из-за действий спекулянтов. Скоро все должно наладиться.

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Обо всем сообщил министр энергетики России Александр Новак. Он заявил, что цена на нефть WTI резко упала на фоне действий спекулянтов. Новак призвал не драматизировать, так как страны ОПЕК следят за ситуацией. Министр напомнил, что речь пока идет о бумагах, а не о физической нефти. Он убежден, что цены вскоре вернуться к нормальным значениям.

Напоминаем, что цена изменилась на цену марки WTI – она ушла в отрицательную зону, подешевев на 300%. То же происходит с российским «черным золотом». Отмечается, что теперь покупателям придется заплатить за доставку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ликвидировали разлив нефтепродуктов. В течение двух дней, аварийная служба ГУП «Пиларн» устранила разлив и ликвидировала все его последствия.