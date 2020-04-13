В Петербурге ликвидировали разлив нефтепродуктов

Само происшествие произошло на акватории Малой Невы еще 6 апреля. В течение двух дней, аварийная служба ГУП «Пиларн» устранила разлив и ликвидировала все его последствия. Всего было извлечено 50 кг нефтеводяной смеси.

Помимо этого, 10 апреля проверяли и акваторию Адмиралтейского канала в районе Храповицкого моста. К счастью, там загрязнения обнаружено не было. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Состояние экологии в городе находится на стабильном уровне. В ГУП «Экострой» в период с 6 по 12 апреля обратились 359 граждан. Организация совершила 33 выезда на аварийные места и проверки. Из них 29 случаев пришлось на разбитые градусники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе ликвидировали нефтеразлив.