В Пушкинском районе ликвидировали нефтеразлив

Среди прочего мусора в дренажной канаве лежала 50-литровая канистра, возможно, именно в них находились остатки нефтепродуктов. Фото: Комитет по природопользованию

Среди прочего мусора в дренажной канаве лежала 50-литровая канистра, возможно, именно в них находились остатки нефтепродуктов. Фото: Комитет по природопользованию

Комитет по природопользованию Северной столицы оперативно отреагировал на заявление жительницы Пушкинского района о нефтяном разливе в дренажной канаве.

Получив информацию от позвонившей, комитет сразу же направил на место происшествия группу специалистов для исследования объекта. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе ведомства. Выяснилось, что в канаве действительно образовалась пленка из нефти. Там же нашли 50-литровую канистру и другой мусор. В общей сложности площадь загрязнения составила около 30 «квадратов».

Работники ГУП «Экострой» вывезли более 100 килограммов загрязненных нефтью отходов, а также обработали прилегающую территорию. В свою очередь, специалисты аварийной экологической службы «Пиларн» занялись очисткой воды. С помощью специальной установки удалось собрать полтонны нефтеводяной смеси. Таким образом, успешное взаимодействие местных жителей и аварийных служб помогло быстро справиться с проблемой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о загрязнении в ручье Безымянный, выявленном Роспотребнадзором.