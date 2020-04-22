Жители Петербурга тратят деньги не выходя из дома

Режим самоизоляции и карантина снизил потребительскую активность, впрочем те компании, которые смогли быстро перестроится и научится работать в режиме онлайн отмечают серьезный рост транзакций в онлайн сфере.

Райффайзенбанк изучил активность своих клиентов в восьми популярных категориях потребительского спроса в сфере оффлайн: это супермаркеты, городской транспорт , рестораны, аптеки и другое в период с 28 марта по 12 апреля 2020 года. Сравнивали с февралем, когда потребительская активность была еще с сфере офлайн.

Петербург, что и неудивительно, стал вторым городом после Москвы по уровню снижения числа транзакций. На третьем месте Сочи, далее Казань, Уфа, Нижний Новгород, Краснодар и другие. Замыкает двадцатку лидеров по наибольшему снижению числа банковских транзакций в Райфайзенбанке город Новосибирск.

Снижение расходов в офлайне привело к роста числа транзакций в онлайне: например, на 96% снизилось число транзакций в категории одежда, но в онлайне эта же категория выросла на 312%.

Нужно понимать, что речь идет именно о числе транзакций (то есть числе покупок), а не об объемах покупок в денежном выражении.

Мебельные центры потеряли в оффлайне 95%, нарастили в онлайне 261%, ыысе для дома потеряли 67%, нарастили 300%. Меньше всего падение произошло на АЗС — падение транзакций в оффлайне на 38%, рост числа транзакций в онлайне на 18%.