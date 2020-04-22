В России расширили список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Обновленный список представил Минпромторг. В ведомстве вносят коррективы в перечень два раза в год, учитывая изменения цен на рынке в сторону повышения и появление более дорогих версий моделей автомобилей.

Теперь платить повышенный налог за владение дорогостоящим автомобилем, будут обладатели Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

Цена всех транспортных средств, попавших в обновленный перечень, начинаются от 3 миллионов рублей, поэтому в них можно встретить достаточно привычные и распространенные машины (к примеру, Volkswagen и Nissan). В общей сложности, в списке теперь находятся 1300 моделей автомобилей.

Налог на роскошь предусмотрен для автомобилей в нескольких различных ценовых категориях: от 3 до 5 миллионов (632 модели и их другие комплектации), от 5 до 10 миллионов (484 модели), от 10 до 15 миллионов (100 моделей) , а также самых дорогих представителей, которые оцениваются более, чем в 15 миллионов рублей (82 модели)

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России решили расширить список машин, облагаемых налогом на роскошь.