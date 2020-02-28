В России решили расширить список машин, облагаемых налогом на роскошь

В России решили расширить список машин, облагаемых налогом на роскошь

К остальным автомобилям в перечне присоединились следующие марки: Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на Минпромторг.

Всего в списке Минпромторга 1298 моделей авто. Цены на них начинаются от трех миллионов рублей.

Если разобрать более детально, то там включены: 632 штуки — цена которых варьируется от 3 до 5 миллионов, 484 штуки — от 5 до 10 миллионов, 100 штук — от 10 до 15 миллионов, 82 штуки — стоимость более 15 миллионов.

Средняя стоимость машин не зависит от цены фактической. Она рассчитывается из различных факторов — модель, год выпуска и рекомендуемая цена в рознице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минпромторге предложили увеличить налог на старые автомобили. В ближайшее время документы об этом будут направлены министерству транспорта.